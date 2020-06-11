О ключевых направлениях научной экспедиции рассказала доцент ПсковГУ

17:32, 11 июня 2020, ПАИ

Руководитель проекта, доцент кафедры филологии и коммуникации русского языка ПсковГУ Наталья Большакова в эфире проекта ПАИ-live 11 июня рассказала о ключевых направлениях научной экспедиции, которая посвящена 75-летию Победы.

«В архиве много материалов на военную тему, - отметила Наталья Большакова. – Основными темами стали начало войны, дети войны, роль женщины в спасении своей семьи в этот страшный период».

Также спикер отметила такие темы, как школьный деревенский музей, посвященный войне, мемориал на малой родине. Все эти темы будут ключевыми для сбора материала.

«Казни и зверства нацистов, которые на оккупированных территориях брали кровь у детей для немцов, – свидетели этих событий рассказывали об этом искренне, сбивчиво, что воздействует на слушателей», - отметила Наталья Большакова.

Разработанный вопросник по каждой теме поможет молодёжи, которая отправится в экспедицию.

«У нас нет видео, очень мало фотоматериалов, поэтому участников экспедиции мы просим снимать видео и делать фото, чтобы рассказ был живее», - отметила Наталья Большакова, добавив, что видеофильм, посвященный этому проекту, будет размещён на YouTube.