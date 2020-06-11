Движение автомобилей временно ограничат на улице Инженерной в Пскове с 15 июня

17:37, 11 июня 2020, ПАИ

Движение автотранспорта по дороге-дублёру улицы Инженерной в Пскове в районе домов № 110, 114, 118, 120 и 126 будет перекрыто с 9:00 15 июня до 17:00 30 июня, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Ограничение связано с устранением аварии на водопроводных сетях. Администрация города приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании поездок.