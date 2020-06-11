Госархив Псковской области присоединился к всероссийскому челленджу #Триколор

18:37, 11 июня 2020, ПАИ

Государственный архив Псковской области присоединился к всероссийской акции #Триколор. Об этом сообщается на официальной странице госархива в Instagram.

В честь Дня России, который отмечается 12 июня, все желающие могут попробовать силы в творческом челлендже #Триколор. Его условия просты – достаточно снять небольшой ролик и завершить его словами «Мы Россия» или «Я люблю Россию». В кадре необходимо создать цвета государственного флага, например, нарисовав его на асфальте.

«Своим роликом мы хотели показать, что архивная служба – это неотъемлемая часть страны, это хранители её истории», – написали в посте.