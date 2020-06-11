Воздушный парад «Мирное небо России» в Пскове отменён

18:57, 11 июня 2020, ПАИ

В Пскове отменён воздушный авиапарад «Мирное небо России», решение было принято 11 июня на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Парад должен был состоятся 12 июня, в День России, с 10:00 до 21:00, в нём планировалось участие парапланеристов, группы малой авиации с использованием воздушных шаров с символикой РФ.