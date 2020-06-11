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Индиана Джонс признан лучшим киногероем в истории
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Общество

Индиана Джонс признан лучшим киногероем в истории

Читатели американского журнала Empire выбрали лучшего киногероя в истории. Им стал археолог Индиана Джонс в исполнении Харрисона Форда из одноимённой приключенческой франшизы. Об этом пишет Afisha Daily.

Второе место в рейтинге самых любимых киногероев заняла Эллен Рипли из серии фильмов «Чужой» в исполнении Сигурни Уивер. Кроме того, в перечень попали Марти Макфлай из трилогии «Назад в будущее» (23-е место), Чёрная вдова (22-е место) и Рокки (21-е место). Полный рейтинг будет опубликован в июльском номере журнала.

Всего во франшизе четыре фильма о приключениях Индианы Джонса. Сейчас идёт работа над пятой частью, которая должна выйти на экраны 22 июля 2022 года. Кресло режиссёра, которым до этого момента был Стивен Спилберг, занял Джеймс Мэнголд, известный своей работой над «Логаном».

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