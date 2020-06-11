Пять работников великолукского ЗЭТО заболели коронавирусом

21:56, 11 июня 2020, ПАИ

Пять случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 выявлено на ЗАО ЗЭТО в Великих Луках, сообщил генеральный директор предприятия Денис Мунштуков.

«Работники были оперативно госпитализированы, а все те, с кем они контактировали, отправлены в режим карантина», – отметил он.

16 сотрудников находятся на карантине, 23 человека – в самоизоляции. «После истечения двухнедельного срока при отсутствии признаков заболевания и отрицательном результате теста на COVID-19 сотрудники возвращаются на своё рабочие место или продолжают работать удалённо из дома», – пояснил Денис Мунштуков.

Завод продолжает работать в штатном режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и выполнять все взятые на себя обязательства перед заказчиками и поставщиками.

По состоянию на 11 июня в Псковской области зарегистрировано 1 535 случаев заболевания коронавирусом.