0
23:41
1 млн рублей получит Бежаницкий район для оказания помощи пострадавшим от урагана
23:21
Анатолий Юнг покинул пост руководителя Куньинской больницы
23:11
В эфире системы оповещения Пскова прозвучит гимн России
22:55
Курган Дружбы в Себежском районе пройдёт 5 июля
21:23
Публикуем расписание прямых трансляций богослужений в Псково-Печерском монастыре на 13-14 июня
20:51
Аистёнка из Палкинского района приютили в гдовском «Доме белого аиста»
19:34
Индиана Джонс признан лучшим киногероем в истории
Еще новости
Общество

Пять работников великолукского ЗЭТО заболели коронавирусом

Пять случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 выявлено на ЗАО ЗЭТО в Великих Луках, сообщил генеральный директор предприятия Денис Мунштуков.

«Работники были оперативно госпитализированы, а все те, с кем они контактировали, отправлены в режим карантина», – отметил он.

16 сотрудников находятся на карантине, 23 человека – в самоизоляции. «После истечения двухнедельного срока при отсутствии признаков заболевания и отрицательном результате теста на COVID-19 сотрудники возвращаются на своё рабочие место или продолжают работать удалённо из дома», – пояснил Денис Мунштуков.

Завод продолжает работать в штатном режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и выполнять все взятые на себя обязательства перед заказчиками и поставщиками.

По состоянию на 11 июня в Псковской области зарегистрировано 1 535 случаев заболевания коронавирусом.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
7,7 млн человек в мире заразилось коронавирусом Пять работников великолукского ЗЭТО заболели коронавирусом 388 человек с коронавирусом умерли в граничащих с Псковской областью странах В восемь раз выросла заболеваемость внебольничными пневмониями в Псковской области Еще 300 коек для ковид-больных хотят развернуть в Великолукском районе 89 случаев коронавируса выявлено среди приезжих в Псковской области В 473 случаях заражения COVID в Псковской области неизвестен источник Псковская область занимает 64-е место в России по количеству случаев коронавируса Работники псковских COVID-лабораторий получат премии ПАИ покажет заседание оперштаба Псковской области по борьбе с COVID-19 в прямом эфире
Посмотреть все материалы сюжета >>>

1 млн рублей получит Бежаницкий район для оказания помощи пострадавшим от урагана
11 июня 2020
1 млн рублей получит Бежаницкий район для оказания помощи пострадавшим от урагана
Анатолий Юнг покинул пост руководителя Куньинской больницы
11 июня 2020
Анатолий Юнг покинул пост руководителя Куньинской больницы
В эфире системы оповещения Пскова прозвучит гимн России
11 июня 2020
В эфире системы оповещения Пскова прозвучит гимн России
Курган Дружбы в Себежском районе пройдёт 5 июля
11 июня 2020
Курган Дружбы в Себежском районе пройдёт 5 июля
Публикуем расписание прямых трансляций богослужений в Псково-Печерском монастыре на 13-14 июня
11 июня 2020
Публикуем расписание прямых трансляций богослужений в Псково-Печерском монастыре на 13-14 июня
Аистёнка из Палкинского района приютили в гдовском «Доме белого аиста»
11 июня 2020
Аистёнка из Палкинского района приютили в гдовском «Доме белого аиста»
Индиана Джонс признан лучшим киногероем в истории
11 июня 2020
Индиана Джонс признан лучшим киногероем в истории
Спасший из горящего дома шестерых человек Артём Мазепа получил благодарность от администрации Псковской области
11 июня 2020
Спасший из горящего дома шестерых человек Артём Мазепа получил благодарность от администрации Псковской области

Идет загрузка...