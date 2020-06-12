Посещение избирательного участка будет безопаснее, чем поход в магазин – Михаил Ведерников

17:32, 12 июня 2020, ПАИ

«Посещение избирательного участка будет намного безопаснее, чем посещение продуктового магазина или любого общественного места», – рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников об организации голосования по поправкам в Конституцию.

Губернатор подчеркнул, что каждый участок будет продезинфицирован. «Причём дезинфекция будет проводится регулярно в течение дня. Каждому избирателю будут выданы перчатки, маска, одноразовая ручка. Сам бюллетень будет находиться в герметичном обработанном пакете. Всё будет продумано до мелочей, никакого риска не будет», – отметил он в своём Instagram.

«Более того, можно будет проголосовать заранее, – продолжил глава региона. – Предварительное голосование будет проводится в течение нескольких дней. В том числе для того, чтобы избежать единовременного скопления людей на избирательном участке».

Михаил Ведерников сказал, что планирует принять участие в голосовании. «Обязательно сделаю это на территории Псковской области. Призываю вас сделать тоже самое!» – добавил он.