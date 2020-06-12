#СтаньСильнееПокаДома: Инструктор фитнес-клуба Алёна Шорохова провела зарядку для пожилых псковичей

09:50, 12 июня 2020, ПАИ

Участником совместного проекта Псковского агентства информации и регионального комитета по спорту #СтаньСильнееПокаДома – #АктивноеДолголетие стала инструктор по фитнесу Алёна Шорохова.

Она продемонстрировала серию оздоровительных упражнений для старшего поколения, которые можно начать выполнять при любом уровне подготовки и физическом состоянии.

«Возраст – не повод останавливаться в занятиях физической культурой. Наоборот, это хороший повод эти занятия систематизировать, – пояснила Алёна Шорохова. – Будьте сильными и здоровыми, хорошего вам настроения и долголетия!»