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Общество

#СтаньСильнееПокаДома: Инструктор фитнес-клуба Алёна Шорохова провела зарядку для пожилых псковичей

Участником совместного проекта Псковского агентства информации и регионального комитета по спорту #СтаньСильнееПокаДома – #АктивноеДолголетие стала инструктор по фитнесу Алёна Шорохова.

Она продемонстрировала серию оздоровительных упражнений для старшего поколения, которые можно начать выполнять при любом уровне подготовки и физическом состоянии.

«Возраст – не повод останавливаться в занятиях физической культурой. Наоборот, это хороший повод эти занятия систематизировать, – пояснила Алёна Шорохова. – Будьте сильными и здоровыми, хорошего вам настроения и долголетия!»

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