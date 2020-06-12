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Общество

Пушкинский заповедник подготовил для псковичей большую программу ко Дню России

Сцена из спектакля «Странный монарх». В роли Петра I — Павел Хазов. Фото: Музей-заповедник «Михайловское».

Большую программу ко Дню России подготовили в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», сообщила Псковскому агентству информации представитель информационной службы музея Лидия Токарева.

Так, подписчикам и посетителем официальной страницы музея в социальной сети «ВКонтакте» предлагается посмотреть видеолекцию «И был отец он Ганнибала» к 285-летию со дня рождения старшего сына «царского арапа» Ивана Абрамовича Ганнибала.

Двоюродный дед Александра Пушкина по материнской линии Иван Ганнибал был видным русским военачальником своего времени, главнокомандующим Черноморским флотом. Герой Чесменского сражения, он взял Наварин; под его руководством и при его участии был заложен город Херсон, а сам Ганнибал стал главным командиром Херсонской крепости. Лекция, автор которой кандидат филологических наук, хранитель музея-усадьбы «Петровское» Любовь Козмина, будет доступна посетителям страницы музея в социальной сети с 16:00.

Здесь же в 17:30 музей представит своим online-посетителям портрет героя Отечественной войны 1812 года Петра Гавриловича Борзова, офицера лейб-гвардии Гренадерского полка. Это полотно сейчас экспонируют в постоянной экспозиции господского дома в музее-усадьбе «Тригорское». Рассказ о герое и портрете ведёт научный сотрудник Пушкинского заповедника Сергей Пинчук.

Кроме того, свои поздравления музею и всем его друзьям и виртуальным гостям подготовил петербургский театр «Пушкинская школа», работающий при Государственном Пушкинском театральном центре в Санкт-Петербурге.

12 июня с 19:00 «Михайловское» представляет запись одного из спектаклей труппы – пьесы «Странный монарх» (инсценировка, сцены в стихах и постановка народного артиста России, лауреата Государственной премии РФ Владимира Рецептера).

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