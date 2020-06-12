Власти выясняют причины повреждения окна церкви Жён-мироносиц в Пскове
В боковой апсиде псковской церкви Жён-мироносиц (со Скудельниц) растёсано окно, сообщается в группе «Сообщество защиты памятников Пскова» в социальной сети «ВКонтакте».
В группе отмечают, что это является нарушением законодательства об охране памятников. «По данному факту сотрудниками комитета был осуществлён выход на место расположения церкви. В настоящее время выясняются обстоятельства проведения работ на объекте культурного наследия», – прокомментировал публикацию представитель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области.
Церковь Жён-мироносиц – православный храм XVI века, расположенный на Мироносицком кладбище в районе Завеличье.