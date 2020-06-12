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Общество

136 тысяч человек в мире заразились коронавирусом за сутки

136 тысяч 572 человека в мире заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки. Как пишет ТАСС, по состоянию на 11:00 12 июня в мире было зарегистрировано 7 410 510 инфицированных.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, число умерших увеличилось за сутки на 4 925 (всего – 418 294). Днём ранее за сутки было выявлено 128 419 новых случаев заражения и 5 347 летальных исходов.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США – 1 988 646 человек. Далее следуют Бразилия (772 416), Россия (511 423), Индия (297 535), Великобритания (291 413), Испания (242 707), Италия (236 142), Перу (208 823), Германия (185 674) и Иран (180 176).

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтверждённые сведения о заболеваемости и смертности, предоставляемые государствами.

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