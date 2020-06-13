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Псковская организация «Зоозащита» просит помочь в покраске новых вольеров
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Общество

Псковская организация «Зоозащита» просит помочь в покраске новых вольеров

В Пскове организация «Зоозащита» строит новые вольеры на средства субсидии, выделенной администрацией Псковской области. Чтобы сэкономить средства, сборкой и покраской зоозащитники занимаются самостоятельно и просят помочь в покраске деревянных перегородок. Об этом сообщается на странице организации в Instagram.

«На сэкономленные средства смогли заказать 10 новых будок в эти новые вольеры. Сейчас при поддержке волонтёров мы расчистили территорию, собрали коробки вольеров, сделали крышу и начали обшивать их досками», – написали зоозащитники.

Активисты отметили, что всё необходимое для покраски уже есть. Вызвавшихся помочь обеспечат средствами индивидуальной защиты. Отмечается, что можно соблюдать социальную дистанцию при работах.

Приют «Лесопилка» находится на улице Новгородской, дом 7. Телефон: 8-911-368-19-21, Надя Николенко.

При реализации социального проекта используются средства областного бюджета, выделенные в виде субсидии администрацией Псковской области.

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