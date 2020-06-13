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Общество

Граффити в благодарность врачам в Пскове рисовали ребята из «Хоть отбавляй»

В создании граффити в благодарность врачам на улице Кузбасской дивизии в Пскове принимали участие ребята из известной  псковской группы «Хоть отбавляй». Об этом Псковскому агентству информации рассказал пскович  Николай Гречишников. 

«Возвращался из своего гаража, загружал лодку, удочки –  в два часа утра уезжаем на рыбалку. Дорога проходила мимо городской больницы. За пустырем на белой кирпичной стене длинного ряда гаражей я увидел  художественную, а самое главное правильную и актуальную надпись «Спасибо». За текстом угадываются изображения людей в белых халатах, масках на лицах, в шапочках. Ну, конечно же - это медицинские работники! И именно им посвящается рисунок. Последняя буква еще не видна, но рядом  молодые люди  в респираторах, с лестницей, с баллончиками в руках трудятся над завершением своей работы», - рассказал пскович.

«Еще месяц назад на этой стене в этом же месте тоже кто-то потрудился и «черной краской выразил свое отношение к мировой проблеме: «Короновирус не пройдет» - кажется, такой призывный текст там был  изначально. Какой-то грамотей, примерно через неделю, вместо  «не», вставил грубые и категоричные три буквы. Так и смотрела эта испорченная стена прямиком в окна городской больницы». И вот именно на том же месте я увидел волшебное преображение. Но, как вы понимаете,  волшебство оказалось не причем. Пятеро юношей трудились над завершением граффити. Я подошел к ним, поздоровался, поблагодарил за труд и расспросил кто они и откуда. Трое ребят из Подмосковья- Антон, Виталий и Алексей -приехали в Псков по приглашению. Они входят в творческое объединение  Spraypassion. Фамилии ребята из скромности назвать отказались.   А двое их младших помощников – ребята из Пскова: Родион и Максим. Псковичи, помогавшие рисовать граффити, оказались участниками танцевальной группы «Хоть отбавляй»».  

  • Граффити медикам
    Фото: ПАИ
  • Граффити медикам
    Фото: ПАИ
  • Граффити медикам
    Фото: ПАИ
  • Граффити медикам
    Фото: ПАИ
  • Граффити медикам
    Фото: ПАИ
  • Граффити медикам
    Фото: ПАИ
  • Граффити медикам
    Фото: ПАИ

Как рассказали ребята граффити они рисуют уже пять лет, их  работы есть в нескольких городах России, в том числе и в Пскове. Это мурал на фасаде дома на Октябрьском проспекте, посвященный  пписателю Вениамину Каверину и его роману «Два капитана» и мурал на  ул. Маргелова памяти 6-й роты.  Художники участвуют и побеждают в конкурсах, трудятся на благотворительной основе.

Художники поделились с Николаем Гречишниковым фотографиями своих работ в других городах.

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