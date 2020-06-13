Граффити в благодарность врачам в Пскове рисовали ребята из «Хоть отбавляй»

11:25, 13 июня 2020, ПАИ

В создании граффити в благодарность врачам на улице Кузбасской дивизии в Пскове принимали участие ребята из известной псковской группы «Хоть отбавляй». Об этом Псковскому агентству информации рассказал пскович Николай Гречишников.

«Возвращался из своего гаража, загружал лодку, удочки – в два часа утра уезжаем на рыбалку. Дорога проходила мимо городской больницы. За пустырем на белой кирпичной стене длинного ряда гаражей я увидел художественную, а самое главное правильную и актуальную надпись «Спасибо». За текстом угадываются изображения людей в белых халатах, масках на лицах, в шапочках. Ну, конечно же - это медицинские работники! И именно им посвящается рисунок. Последняя буква еще не видна, но рядом молодые люди в респираторах, с лестницей, с баллончиками в руках трудятся над завершением своей работы», - рассказал пскович.

«Еще месяц назад на этой стене в этом же месте тоже кто-то потрудился и «черной краской выразил свое отношение к мировой проблеме: «Короновирус не пройдет» - кажется, такой призывный текст там был изначально. Какой-то грамотей, примерно через неделю, вместо «не», вставил грубые и категоричные три буквы. Так и смотрела эта испорченная стена прямиком в окна городской больницы». И вот именно на том же месте я увидел волшебное преображение. Но, как вы понимаете, волшебство оказалось не причем. Пятеро юношей трудились над завершением граффити. Я подошел к ним, поздоровался, поблагодарил за труд и расспросил кто они и откуда. Трое ребят из Подмосковья- Антон, Виталий и Алексей -приехали в Псков по приглашению. Они входят в творческое объединение Spraypassion. Фамилии ребята из скромности назвать отказались. А двое их младших помощников – ребята из Пскова: Родион и Максим. Псковичи, помогавшие рисовать граффити, оказались участниками танцевальной группы «Хоть отбавляй»».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ













Как рассказали ребята граффити они рисуют уже пять лет, их работы есть в нескольких городах России, в том числе и в Пскове. Это мурал на фасаде дома на Октябрьском проспекте, посвященный пписателю Вениамину Каверину и его роману «Два капитана» и мурал на ул. Маргелова памяти 6-й роты. Художники участвуют и побеждают в конкурсах, трудятся на благотворительной основе.

Художники поделились с Николаем Гречишниковым фотографиями своих работ в других городах.