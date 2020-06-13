ФОТОФАКТ: В Стругах Красных в День России провели субботник

17:40, 13 июня 2020, ПАИ

12 июня, в День России, в Стругах Красных провели субботник. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в редакции районной газеты «Струги».

В уборке участвовали добровольцы из села Новоселье. 20 человек вышли на субботник, чтобы навести порядок на территории вокруг пруда в центре села Новоселье. Это главный объект проведения дня этого села. Активисты скосили вокруг пруда всю траву и навели порядок.

Работы проводились с соблюдением всех мер предосторожности – на определённом расстоянии друг от друга.

Трудились в этот день: Константин Богович, Егор Никифоров, Николай Гвоздев, Алексей Демидов, Алексей Бред, Дмитрий Сергеев, Михаил Дмитриев, Алексей Дрейман, Николай Николаев, Юрий Яковец, Андрей Дарчук, Артём Антонов, Владислав Иванов, Никита Антонов, Павел Лиде и Николай Мамаренко.