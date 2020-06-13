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Общество

Госархив Псковской области принимает участие во Всероссийском патриотическом проекте «Памяти Героев»

Участие во Всероссийском патриотическом проекте «Памяти Героев» принимает Государственный архив Псковской области. Об этом Госархив написал в своём Instagram.

Задачами проекта «Памяти героев» является почтить память солдат и мирных граждан, которые совершили подвиги в годы Великой Отечественной войны. Для этого создаются ролики о героях Советского Союза, родившихся в Псковской области, а также подготовлены плакаты с уникальными QR-кодами, по ним можно перейти на видеоматериал.

Плакаты размещаются в образовательных и культурно-досуговых учреждениях, а также в музеях и молодёжных центрах.

Присоединиться к проекту могут все желающие. Для этого нужно рассказать о подвиге героя своего региона или родственника. Длина ролика должна быть не более 90 секунд.

Ранее в эфире проекта ПАИ-livе директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин рассказал о значении соцсетей для Госархива Псковской области и планах по созданию студии для интервью.

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