Кратковременные дожди и +23 градуса обещают псковичам 14 июня

08:54, 14 июня 2020, ПАИ

В воскресенье, 14 июня, в Псковской области прогнозируется 23 градуса тепла и переменная облачность. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, такой прогноз даёт Псковский ЦГМС.

Ночью температура воздуха держалась в пределах +7…+12 градусов, днём будет достигать +18…+23 градусов.

Днём на территории региона ожидаются повсеместно кратковременные дожди, переменная облачность и ветер восточных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду.