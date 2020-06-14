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Общество

У кота митрополита Тихона появился официальный аккаунт в Instagram

У кота Владыки – питомца митрополита Псковского и Порховского Тихона – появился официальный аккаунт в Instagram. «По многочисленным просьбам мы запускаем официальный аккаунт кота митрополита Тихона», – сообщается на страничке. Питомец набрал уже более 400 подписчиков.

Ранее в Instagram Свято-Троицкого кафедрального собора Пскова разместили фотографию митрополита Псковского и Порховского Тихона, который держит в руках своего домашнего питомца – кота породы мейн-кун.

Главный кот Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря отзывается только на имя Владыка, отмечал руководитель пресс-службы Псковской епархии Максим Бучнев.

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