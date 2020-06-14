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Общество

Дикий аист Гусар погиб на линии электропередачи в Гдовском районе

Фото: "Дом белого аиста".

Дикий аист Гусар, построивший гнездо рядом с гдовским «Домом белого аиста», погиб на линии электропередачи. Об этом сообщается в группе «аистиного центра» в соцсети «ВКонтакте».

«12 июня, возвращаясь к гнезду, где его самка насиживала позднюю кладку, пролетая над электрическими проводами, каким-то образом шеей и крылом коснулся одновременно двух токонесущих проводов воздушной линии электропередачи напряжением 0,4 кВ. Эта линия не считается птицеопасной, птицезащиту на неё не ставят, аисты массово гнездятся на опорах именно таких ВЛ. Мгновенная смерть, упал в соседний двор. Его нашли жители», – написали орнитологи.

В гнезде осталась самка, всё ещё насиживающая кладку. Как сообщают специалисты, до вылупления птенцов оставалось один-два дня. Полтора дня птица провела в гнезде, не слетая с него. Позже ненадолго начала слетать в поисках пропавшего «мужа». «С тревогой следим за развитием ситуации далее», – пишут работники центра.

Фото: "Дом белого аиста".

Дикий аист Гусар построил гнездо рядом с «Домом белого аиста» и доставлял немало хлопот постояльцам приюта. «Это он в апреле соблазнял нашу Себежанку, едва не увёл её от мужа. Он, конечно, здорово хулиганил. Терроризировал наших аистов, они все его боялись, отгонял их от еды, всячески давая понять, что он здесь главный», – написали в группе «Дома белого аиста».

В апреле этого года также на высоковольтной линии в Гдовском районе погиб аист.

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