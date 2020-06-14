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Общество

Жителей Псковской области приглашают на службу в Росгвардию

Псковичей приглашают на службу в подразделения вневедомственной охраны на должности полицейского и полицейского-водителя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

На должности полицейского и полицейского-водителя требуются граждане в возрасте до 35 лет, не судимые, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника Росгвардии. Необходимо наличие водительского удостоверения категории «В». Предпочтение отдаётся гражданам, отслужившим в Вооружённых силах РФ.

Сотрудники требуются в Псковский, Великолукский, Гдовский, Дедовичский, Невельский, Островский, Порховский и Пушкиногорский филиалы.
Граждане, принятые на службу, пользуются бесплатным медицинским обслуживанием, застрахованы государством.

Более подробную информацию можно узнать по телефонам: (8 8112) 99-90-19, (8 8112) 59-25-32.

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