В Псковскую область поступила новая противопожарная техника

13:37, 14 июня 2020, ПАИ

За последние месяцы Противопожарный лесной центр Псковской области получил четыре лесопожарных трактора, четыре малых лесопатрульных комплекса и два прицепа для доставки вездеходов. Об этом в своём Instagram рассказал губернатор Псковской области.

Михаил Ведерников сообщил, что в регион продолжает поступать техника по нацпроекту «Экология». Полученные машины в ближайшее время поставят на учёт и распределят по станциям в районах.

Ещё десять позиций аналогичной техники придёт до конца года. Всего на эти цели направлено 45 миллионов рублей.

«Всё, что было закуплено в рамках нацпроекта в прошлом году, уже активно используется, – подчеркнул губернатор. – В частности, на прошлой неделе на гусеничных вездеходах тушили пожар в Невельском районе, где горели леса в труднодоступных болотах. В том числе благодаря новой технике в текущем году все пожары были ликвидированы в течение суток, а любой ущерб имуществу людей и объектам инфраструктуры был предотвращён».

Ранее сообщалось, что Псковская область приобрела лесопожарные колёсные тракторы.