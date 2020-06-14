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Общество

Министр здравоохранения Казахстана госпитализирован с коронавирусом

Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов заразился коронавирусом и госпитализирован в инфекционный госпиталь. Об этом он сообщил 14 июня на своей странице в Facebook.

«Друзья, к сожалению вынужден сообщить неприятную новость о том, что мой последний тест на коронавирус показал положительный результат. К сожалению, это не бессимптомная форма, поэтому я госпитализирован в инфекционный госпиталь», – написал чиновник.

Елжан Биртанов добавил, что соблюдал все строгие санитарные меры, но «риски есть всегда». Министр здравоохранения отметил, что особенно рискуют те, кто не может работать удалённо во время пандемии.

Елжан Биртанов призвал жителей страны соблюдать «личный карантин», придерживаться рекомендаций по профилактике коронавируса. Чиновник советует дистанцироваться друг от друга, по возможности работать удалённо, общаться с близкими онлайн, носить маску, часто мыть руки и измерять температуру всем членам семьи ртутным градусником.

По данным ВОЗ, в Казахстане зарегистрировано 14 496 случаев коронавируса.

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