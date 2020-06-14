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Общество

Два самолета задели друг друга в Пулково

Днем 14 июня в аэропорту Пулково один самолет зацепил крылом хвостовую часть другого. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, при рулении один самолет зацепил крылом хвостовую часть другого. На борту Airbus 320 (S7 Airlines) находились 44 пассажира, на борту Airbus 320 (Уральские авиалинии) – 50 пассажиров. После происшествия пассажиров высадили в штатном режиме, пострадавших нет. Разлива нефтепродуктов также не было.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров и законодательства о безопасности полетов. На место происшествия выезжал транспортный прокурор. Ход проверки находится на личном контроле Северо-Западного транспортного прокурора.

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