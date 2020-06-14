Три человека пострадали в ДТП около деревни Тямша
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
14 июня в Псковском районе около деревни Тямша случилось ДТП, передает корреспондент Псковского агентства информации.
Мужчина не справился с управлением «Газели» и съехал в кювет. При съезде с дороги автомобиль опрокинулся.
В результате ДТП пострадали три человека. Двое находятся в тяжелом состоянии. Пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение в Пскове.
На месте работают сотрудники аварийно-спасательной службы, бригада скорой медицинской помощи, сотрудники ДПС.
Обстоятельства произошедшего выясняются.