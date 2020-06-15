0
10:23
Российский журналист и писатель Георгий Зотов в эфире ПАИ-live расскажет, что ищёт в Псковской области
10:08
Форум молодых семей стартует в Псковской области с 21 июня
09:53
Грозы надвигаются на Псковскую область
09:50
Наталья Плявинская назвала наиболее важные поправки к Конституции
09:31
5 миллионов рублей составит фонд конкурса для псковских НКО
09:27
Ещё пять псковичей сумели вылечиться от коронавируса
09:21
Диетологи рассказали о полезных сладостях при похудении
Еще новости
Общество

В Пскове перекроют движение по улице Мирная

В Пскове временно перекроют движение по улице Мирная. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Движение закроют с 9:00 16 июня до 17:00 19 июня. В это время здесь будут идти работы на инженерных сетях. Мирная будет закрыта на участке от улицы Юбилейная до улицы Полковая.

Администрация города просит учесть эту информацию при планировании поездок, заранее выбирать пути объезда и внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Российский журналист и писатель Георгий Зотов в эфире ПАИ-live расскажет, что ищёт в Псковской области
15 июня 2020
Российский журналист и писатель Георгий Зотов в эфире ПАИ-live расскажет, что ищёт в Псковской области
Форум молодых семей стартует в Псковской области с 21 июня
15 июня 2020
Форум молодых семей стартует в Псковской области с 21 июня
Грозы надвигаются на Псковскую область
15 июня 2020
Грозы надвигаются на Псковскую область
Наталья Плявинская назвала наиболее важные поправки к Конституции
15 июня 2020
Наталья Плявинская назвала наиболее важные поправки к Конституции
5 миллионов рублей составит фонд конкурса для псковских НКО
15 июня 2020
5 миллионов рублей составит фонд конкурса для псковских НКО
Ещё пять псковичей сумели вылечиться от коронавируса
15 июня 2020
Ещё пять псковичей сумели вылечиться от коронавируса
Диетологи рассказали о полезных сладостях при похудении
15 июня 2020
Диетологи рассказали о полезных сладостях при похудении
Начался ПАИ-live c Натальей Плявинской (ПРЯМОЙ ЭФИР)
15 июня 2020
Начался ПАИ-live c Натальей Плявинской (ПРЯМОЙ ЭФИР)

Идет загрузка...