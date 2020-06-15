В Пскове перекроют движение по улице Мирная

09:17, 15 июня 2020, ПАИ

В Пскове временно перекроют движение по улице Мирная. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Движение закроют с 9:00 16 июня до 17:00 19 июня. В это время здесь будут идти работы на инженерных сетях. Мирная будет закрыта на участке от улицы Юбилейная до улицы Полковая.

Администрация города просит учесть эту информацию при планировании поездок, заранее выбирать пути объезда и внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков.