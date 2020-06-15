Почти 8 млн человек в мире заразились коронавирусом

09:13, 15 июня 2020, ПАИ

По состоянию на утро 15 июня в мире зарегистрировано 7 996 874 случая заражения коронавирусом нового типа COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 435 666 человек. Количество выздоровевших – 4 129 120.

Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в США – 2 162 228. В этой стране от коронавируса умерло 117 858 человек, выздоровело – 870 050.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на третьем месте. Здесь коронавирусом заболело 528 964 человека, выздоровело – 280 050, умерло – 6 948. В Псковской области зарегистрировано 1 838 случаев заражения коронавирусом, 561 человек выздоровел, 19 – умерло.