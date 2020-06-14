1838 человек заразились коронавирусом в Псковской области

10:41, 14 июня 2020, ПАИ

98 человек заболели коронавирусом за прошедшие сутки в Псковской области. Количество подтвержденных случаев COVID-19 в регионе достигло 1838. Об этом сообщает Telegram-канал «COVID-19. Псковская область».

Лидируют по количеству пациентов с COVID-19 Псков (487 случаев заражения), Великие Луки (364) и Островский район (149).

Статистика по районам: Бежаницкий район – 6, Великолукский район – 101, Гдовский район – 46, Дедовичский район – 28, Дновский район – 75, Красногородский район – 4, Куньинский район –11, Локнянский район – 5, Невельский район – 65, Новоржевский район – 14, Новосокольнический район – 48, Опочецкий район – 27, Островский район – 149, Палкинский район – 18, Печорский район – 28, Плюсский район – 67, Порховский район – 105, Псковский район – 133, Пустошкинский район – 6, Пушкиногорский район – 5, Пыталовский район – 5, Себежский район – 13, Стругокрасненский район – 27, Усвятский район – 1.

Выздоровел после коронавируса 561 человек. Жертвами новой инфекции стали 19 человек.

13 июня в Псковской области было зарегистрировано 1740 случаев заражения коронавирусом. Новый очаг инфекции возник на Порховском водоканале. Всего в активных очагах в Псковской области находится 219 заболевших.