Российский журналист и писатель Георгий Зотов в эфире ПАИ-live расскажет, что ищет в Псковской области

10:23, 15 июня 2020, ПАИ

Гостем прямого эфира ПАИ-live в понедельник, 15 июня, в 11:00 станет известный российский журналист и писатель-фантаст Георгий Зотов.

В эти дни он работает в Псковской области – побывал в Пскове, несколько районах региона. Поговорим, зачем журналист приехал, что ищет и что нашёл, о том, какие впечатления производят не него Псковщина и псковичи, о московских мифах о Пскове.

Трансляцию прямого эфира смотрите на сайте Псковского агентства информации, в официальной группе ПАИ во «Вконтакте» и в Инстаграм-аккаунте агентства.