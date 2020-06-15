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Российский журналист и писатель Георгий Зотов в эфире ПАИ-live расскажет, что ищет в Псковской области

Гостем прямого эфира ПАИ-live в понедельник, 15 июня, в 11:00 станет известный российский журналист и писатель-фантаст Георгий Зотов.

В эти дни он работает в Псковской области – побывал в Пскове, несколько районах региона. Поговорим, зачем журналист приехал, что ищет и что нашёл, о том, какие впечатления производят не него Псковщина и псковичи, о московских мифах о Пскове.

Трансляцию прямого эфира смотрите на сайте Псковского агентства информации, в официальной группе ПАИ во «Вконтакте» и в Инстаграм-аккаунте агентства.

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