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Общество

Российский журналист: В Псковской области люди такие же гостеприимные, как на Кавказе

В Псковской области люди такие же гостеприимные, как на Кавказе. Об этом заявил российский журналист и писатель-фантаст Георгий Зотов в прямом эфире ПАИ-live 15 июня.

Георгий Зотов отметил, что приехал в Псковскую область в служебную командировку от газеты «Аргументы и факты», в которой он трудится. В частности, журналист планирует написать ряд репортажей о регионе, в том числе в пограничной зоне.

Писатель отметил, что всегда хотел побывать в Псковской области, но всё время откладывал поездку. И наконец-то такая возможность появилась. «Мне у вас понравилось. В других регионах люди рассерженные, а у вас народ на позитиве, очень любезный, любит гостей, хоть и жизнь у вас здесь не роскошная», – отметил Георгий Зотов.

По его словам, люди в Псковской области такие же гостеприимные как на Кавказе. В частности, журналист отметил, что беседовал в Гдове для своего репортаже со старушками – свидетельницами оккупации. «В Гдове меня нигде не отпускали без застолья. То же самое было и в Печорах», – рассказал Георгий Зотов.

Журналист подчеркнул, что у него за время поездки сложились самые положительные впечатления о Псковской области. По его словам, Псков хорошо ухожен, повсюду приятные старые здания, и нигде нет груды мусора. Однако писатель хотел оценить ещё псковское пиво, но не смог этого сделать, так как из-за пандемии коронавируса все питейные заведения закрыты.

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