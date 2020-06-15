В Псковской области люди лучше соблюдают масочный режим, чем в Москве - Георгий Зотов

12:02, 15 июня 2020, ПАИ

Жители Псковской области лучше соблюдают масочный режим, чем москвичи. Об этом заявил российский журналист и писатель-фантаст Георгий Зотов в прямом эфире ПАИ-live 15 июня.

Георгий Зотов отметил, что приехал в Псковскую область в служебную командировку от газеты «Аргументы и факты» для написания ряда репортажей. В частности, он был в Пскове, Печорах, Гдове.

По его словам, люди по всей России устали от введённых ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Однако он заметил, что в Псковской области люди более ответственно подходят к масочному режиму, и людей в защитных масках он встречал в регионе чаще, чем в Москве.