0
12:52
В Псковской области в преддверии Дня памяти и скорби пройдёт ряд патриотических акций
12:43
Пострадавших от клещей в Псковской области стало меньше на 40%
12:04
Российский писатель: Псков может стать одним из главных туристических мест России
12:02
В Псковской области люди лучше соблюдают масочный режим, чем в Москве - Георгий Зотов
11:34
Российский журналист: В Псковской области люди такие же гостеприимные, как на Кавказе
11:31
Приёмная кампания в ПсковГУ стартует 20 июня
11:00
Начался ПАИ-live с Георгием Зотовым (ПРЯМОЙ ЭФИР)
Еще новости
Общество

В Псковской области люди лучше соблюдают масочный режим, чем в Москве - Георгий Зотов

Жители Псковской области лучше соблюдают масочный режим, чем москвичи. Об этом заявил российский журналист и писатель-фантаст Георгий Зотов в прямом эфире ПАИ-live 15 июня.

Георгий Зотов отметил, что приехал в Псковскую область в служебную командировку от газеты «Аргументы и факты» для написания ряда репортажей. В частности, он был в Пскове, Печорах, Гдове.

По его словам, люди по всей России устали от введённых ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Однако он заметил, что в Псковской области люди более ответственно подходят к масочному режиму, и людей в защитных масках он встречал в регионе чаще, чем в Москве. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • ПАИ-livе
В Псковской области люди лучше соблюдают масочный режим, чем в Москве - Георгий Зотов Российский журналист: В Псковской области люди такие же гостеприимные, как на Кавказе Российский журналист и писатель Георгий Зотов в эфире ПАИ-live расскажет, что ищет в Псковской области Наталья Плявинская назвала наиболее важные поправки к Конституции Начался ПАИ-live c Натальей Плявинской (ПРЯМОЙ ЭФИР) Тысяча документов о жизни на оккупированных территориях во время войны хранится в Госархиве Псковской области «Пока мы живы, спрашивайте нас…»: ПсковГУ создал сайт с устными рассказами о войне Проректор рассказал об уникальности проекта ПсковГУ, посвящённого 75-летию Победы «Чёрные лесорубы», 5 миллиардов и разбитые дороги: интервью с Валентиной Понизовской О научном проекте ПсковГУ, посвящённом 75-летию Победы, расскажут в эфире ПАИ-live
Посмотреть все материалы сюжета >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
Минспорт продлил псковичам спортивные разряды и звания Празднование полувекового юбилея ВЛГАФК перенесли на осень В Псковской области люди лучше соблюдают масочный режим, чем в Москве - Георгий Зотов 316 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса Ещё 8 246 человек заразились коронавирусом в России Из-за коронавируса в китайском городе Баодин ввели военное положение 17 человек заболели коронавирусом в Великих Луках за сутки 23 человека заразились коронавирусом в Пскове за сутки Почти 8 млн человек в мире заразились коронавирусом Можно ли заразиться коронавирусом в бассейне, рассказал учёный
Посмотреть все материалы сюжета >>>

В Псковской области в преддверии Дня памяти и скорби пройдёт ряд патриотических акций
15 июня 2020
В Псковской области в преддверии Дня памяти и скорби пройдёт ряд патриотических акций
Пострадавших от клещей в Псковской области стало меньше на 40%
15 июня 2020
Пострадавших от клещей в Псковской области стало меньше на 40%
Российский писатель: Псков может стать одним из главных туристических мест России
15 июня 2020
Российский писатель: Псков может стать одним из главных туристических мест России
В Псковской области люди лучше соблюдают масочный режим, чем в Москве - Георгий Зотов
15 июня 2020
В Псковской области люди лучше соблюдают масочный режим, чем в Москве - Георгий Зотов
Российский журналист: В Псковской области люди такие же гостеприимные, как на Кавказе
15 июня 2020
Российский журналист: В Псковской области люди такие же гостеприимные, как на Кавказе
Приёмная кампания в ПсковГУ стартует 20 июня
15 июня 2020
Приёмная кампания в ПсковГУ стартует 20 июня
Начался ПАИ-live с Георгием Зотовым (ПРЯМОЙ ЭФИР)
15 июня 2020
Начался ПАИ-live с Георгием Зотовым (ПРЯМОЙ ЭФИР)
Российский журналист и писатель Георгий Зотов в эфире ПАИ-live расскажет, что ищет в Псковской области
15 июня 2020
Российский журналист и писатель Георгий Зотов в эфире ПАИ-live расскажет, что ищет в Псковской области

Идет загрузка...