В Псковской области стартовал семейный челлендж по правилам дорожного движения

12:20, 15 июня 2020, ПАИ

Жителям Псковской области предлагают присоединиться к семейному челленджу по правилам дорожного движения «Правила дорожного движения – правила жизни!». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-служба управления МВД России по Псковской области, организаторами акции являются Госавтоинспекция и комитет по образованию Псковской области.

Чтобы принять участие в челлендже, необходимо до 6 июля разместить в социальных сетях «ВКонтакте», Instagram видеоответ на вопрос: «А вы соблюдаете правила дорожного движения?». Запись необходимо сопроводить хештегами #ПДДчелендж, #ПДДправилажизни. Также нужно прислать видео на электронную почту 60gibdd@mail.ru и прикрепить файл Word с информацией об участниках (ФИО каждого члена семьи).

Видео не должно длиться более 60 секунд. Видео должно наглядно демонстрировать важность соблюдения правил дорожного движения. В съемке должна принять участие вся семья. Возраст участников не ограничен.

Все участники челенджа будут награждены дипломами. Лучшие работы участников выложат в официальной группе УГИБДД: vk.com/60ugibdd.