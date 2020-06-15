0
15:41
Юрий Шматов: Поправки к Конституции отражают жизнь государства
15:30
Михаил Ведерников вошел в первую десятку в рейтинге активности губернаторов в Instagram
14:35
Александр Козловский: Для псковичей очень важен социальный блок поправок в Конституцию
14:24
Михаил Ведерников назвал голосование по поправкам к Конституции историческим моментом
18:02
Началась трансляция селекторного совещания губернатора с главой Пыталовского района
16:56
Игорь Сопов рассказал, как будет организована защита участников голосования по поправкам в Конституцию
15:21
Алёна Иванова: Поправка в Конституцию о персональных данных является наиболее важной
Еще новости
Политика

Александр Козловский: Для псковичей очень важен социальный блок поправок в Конституцию

На фото: Александр Козловский.

Для жителей Псковской области, особенно проживающих в районах, очень важен социальный блок поправок в Конституцию. Об этом заявил депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, пишет газета «Псковская правда».

«Я заметил, что для большинства моих собеседников, из числа наших с вами земляков в районах области, очень важен социальный блок поправок. Сам факт, что в Конституции условием экономического роста страны ставится повышение благосостояния граждан – мне кажется крайне важным. Фактически, это становится одним из приоритетов государственной политики», – отметил депутат.

Александр Козловский отметил, что в Конституцию вносится ещё ряд важнейших для населения страны поправок, касающихся социальных гарантий, индексации пенсий, доступности качественной медицинской помощи, формирования культуры ответственного отношения к своему здоровью и другие.

Парламентарий подчеркнул, что псковские единороссы безоговорочно поддержат поправки в Основной закон страны. 

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. В Псковской области в этот день будет работать 615 избирательных комиссий. Узнать подробнее, как пройдёт голосование по поправкам в Конституцию в Псковской области, можно здесь>>>.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Голосование по поправкам в Конституцию
Реготделения партий призывают псковичей принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию Александр Козловский: Для псковичей очень важен социальный блок поправок в Конституцию Псковские справедливороссы: Мы поддерживаем изменения в Конституцию Псковское региональное отделение ЛДПР поддержит поправки в Конституцию Наталья Плявинская назвала наиболее важные поправки к Конституции 300 псковских волонтёров участвуют в кампании по голосованию по поправкам в Конституцию Владимир Путин ответил на критику поправок в Конституцию Михаил Ведерников записал очередное видеообращение в Instagram Посещение избирательного участка будет безопаснее, чем поход в магазин – Михаил Ведерников Михаил Ведерников назвал голосование по поправкам к Конституции историческим моментом
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Юрий Шматов: Поправки к Конституции отражают жизнь государства
15 июня 2020
Юрий Шматов: Поправки к Конституции отражают жизнь государства
Михаил Ведерников вошел в первую десятку в рейтинге активности губернаторов в Instagram
15 июня 2020
Михаил Ведерников вошел в первую десятку в рейтинге активности губернаторов в Instagram
Александр Козловский: Для псковичей очень важен социальный блок поправок в Конституцию
15 июня 2020
Александр Козловский: Для псковичей очень важен социальный блок поправок в Конституцию
Михаил Ведерников назвал голосование по поправкам к Конституции историческим моментом
11 июня 2020
Михаил Ведерников назвал голосование по поправкам к Конституции историческим моментом 1
Началась трансляция селекторного совещания губернатора с главой Пыталовского района
10 июня 2020
Началась трансляция селекторного совещания губернатора с главой Пыталовского района
Игорь Сопов рассказал, как будет организована защита участников голосования по поправкам в Конституцию
10 июня 2020
Игорь Сопов рассказал, как будет организована защита участников голосования по поправкам в Конституцию
Алёна Иванова: Поправка в Конституцию о персональных данных является наиболее важной
10 июня 2020
Алёна Иванова: Поправка в Конституцию о персональных данных является наиболее важной
Депутаты Псковского облсобрания проведут сессию в двух залах
10 июня 2020
Депутаты Псковского облсобрания проведут сессию в двух залах

Идет загрузка...