Александр Козловский: Для псковичей очень важен социальный блок поправок в Конституцию

14:35, 15 июня 2020, ПАИ

Для жителей Псковской области, особенно проживающих в районах, очень важен социальный блок поправок в Конституцию. Об этом заявил депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, пишет газета «Псковская правда».

«Я заметил, что для большинства моих собеседников, из числа наших с вами земляков в районах области, очень важен социальный блок поправок. Сам факт, что в Конституции условием экономического роста страны ставится повышение благосостояния граждан – мне кажется крайне важным. Фактически, это становится одним из приоритетов государственной политики», – отметил депутат.

Александр Козловский отметил, что в Конституцию вносится ещё ряд важнейших для населения страны поправок, касающихся социальных гарантий, индексации пенсий, доступности качественной медицинской помощи, формирования культуры ответственного отношения к своему здоровью и другие.

Парламентарий подчеркнул, что псковские единороссы безоговорочно поддержат поправки в Основной закон страны.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. В Псковской области в этот день будет работать 615 избирательных комиссий. Узнать подробнее, как пройдёт голосование по поправкам в Конституцию в Псковской области, можно здесь>>>.