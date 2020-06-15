Волонтёры, НКО и гранты: Интервью с Натальей Плявинской

19:32, 15 июня 2020, ПАИ

Псковское агентство информации представляет текстовую версию прямого эфира ПАИ-live с начальником управления общественных проектов и молодёжной политики администрации Псковской области Натальей Плявинской.

Ведущий Александр Машкарин поговорил с гостьей эфира о том, когда общественные мероприятия выйдут из онлайна, какие ближайшие события в жизни региона по-прежнему будут проходить в интернете, как общественники готовятся к общероссийскому дню голосования по поправкам в Конституцию и почему не дремлют волонтёры.

О региональном конкурсе для НКО

– На прошлой неделе администрация области объявила очередной конкурс для некоммерческих организаций. Расскажите об этом более подробно.

– С 12 июня стартовал очередной ежегодный региональный конкурс для социально ориентированных некоммерческих организаций. В его рамках будут разыгрываться субсидии до 250 тысяч рублей. Общий фонд конкурса – 5 млн рублей.

– Это больше или меньше, чем в прошлый раз?

– Столько же, сколько и в прошлом году.

– Планирует ли администрация области увеличивать эту сумму?

– Нам бы очень этого хотелось.

– Рассматривала ли администрация области увеличение этого фонда за счёт привлечения денег бизнеса?

– Такой вариант поддержки действует на территории региона. Фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» уже поддерживает ряд проектов. Не на конкурсной основе.

Будем прорабатывать вопрос, чтобы бизнес мог системно участвовать в поддержке интересных проектов.

– Появляются ли после каждого конкурса новые НКО?

– За последние полтора года появилось несколько организаций, которые активно работают в некоммерческом секторе.

– Это свежесозданные организации или не было возможности проявлять свою активность раньше?

– Некоторые свежесозданные, некоторые просто не оформляли свою деятельность юридически. Многие считали, что оформление некоммерческой организации как юридического лица и участие в грантовых конкурсах – это очень сложно, проблемно и требует специальных навыков. За последний год нам удалось переломить эту ситуацию, и очень многие организации зарегистрировались.

– Реализация проектов сопряжена с огромным количеством бумажной работы, с чем многие не хотят связываться?

– Умение отчитываться за полученные средства – это норма. Рассчитывать на то, что выдадут государственные деньги и за них не нужно будет отчитываться, – это утопия.

Люди, которые действительно рассчитывают на финансирование, понимают, что отчитываться придётся. И если реализуешь проект честно, расходуешь средства на то, что заявил, то никакой проблемы с отчётностью нет. Сдавай отчёты вовремя – и никаких проблем не будет.

– В этот раз у конкурса есть какие-то внутренние приоритеты?

– Мы это не закладываем в положение о конкурсе. Но высока вероятность, что члены комиссии со своей стороны будут больше обращать внимания на проекты, которые наиболее актуальны в текущей ситуации.

О дополнительном конкурсе президентских грантов

– Есть ещё один источник финансирования – это президентские гранты. Сейчас объявлен дополнительный конкурс. На какие суммы могут претендовать региональные НКО?

– Если организации менее чем полгода, то она ни на что не может претендовать. Если с момента регистрации организации прошло от полугода до года, она может претендовать на сумму не более 500 тысяч рублей. Организации, с момента регистрации которых прошло от года и более, могут претендовать на суммы до 3 млн рублей. А если есть большой опыт работы, есть победы в грантовых конкурсах, то НКО может претендовать и на большие суммы.

Дополнительный конкурс президентских грантов объявили в июне, с 16 июня будет открыт приём заявок. Это отдельный дополнительный конкурс, его направления по большей части связаны с пандемией.

– Сколько удалось привлечь средств по итогам прошлого конкурса?

– Первый конкурс президентских грантов в 2020 году принёс Псковской области 38 млн рублей. Кроме дополнительного конкурса будет и второй конкурс президентских грантов. Вероятность получения в этом году заветной суммы – 100 млн рублей – для региона очень высокая.

О волонтёрах Конституции

– Страна готовится к общероссийскому дню голосования по поправкам в Конституцию. Как волонтёры будут участвовать в этом?

– Управление общественных проектов и молодёжной политики администрации Псковской области является координатором добровольческого движения в регионе. Все люди, которые хотели бы принять участие в информировании населения о поправках, могут это сделать.

Региональный центр добровольчества ещё в феврале объявил о возможности принять участие в информировании населения. У нас зарегистрировалось более 1 000 волонтёров со всей области.

– Вы их не растеряли из-за переноса даты голосования?

– Частично, конечно, растеряли. Многие не захотели быть добровольцами, потому что изменилась эпидемиологическая ситуация. Часть студентов, которые были готовы работать волонтёрами во время учёбы, уже уехали. Но появилось достаточно много и новых волонтёров в период акции #МыВместе.

– Что делают волонтёры?

– Самая главная задача сейчас – обзвонить граждан, спросить, нужна ли им помощь. Возможно, что кому-то нужны средства индивидуальной защиты, чтобы выйти из дома. Есть задачи информирования граждан на информационных точках, но сейчас их не выставляют из-за высокого риска заражения.

– Сколько сейчас людей изъявили желание быть волонтёрами?

– На сегодняшний день у нас более 300 волонтёров уже прошли обучение, чтобы информировать других людей о поправках. Подчеркну, что нет задачи убедить голосовать за поправки.

– Как происходит обзвон? Есть единый call-центр?

– Со своего мобильного телефона волонтёр обзванивает граждан через специальное приложение. При этом он не видит, кому звонит, а ему не могут перезвонить.

– Есть ли контроль за волонтёрами? Может, он скачал приложение, а ничего не делает.

– А мы не можем заставлять волонтёров. Если есть желание – работаешь, если нет – не работаешь. Мы вообще не имеем права контролировать. Наша задача – поддерживать ресурсный центр добровольчества, который и организовывает эту работу.

– Насколько эффективна такая работа волонтёров?

– В данном случае всё измеряется доверием. К добровольцам сейчас достаточно высокий уровень доверия.

– Какие поправки в Конституцию для вас кажутся наиболее значимыми?

– Для меня важные поправки те, которые касаются семьи, детей, целостности государственных границ. Важно, что волонтёрская деятельность вошла в поправки.

О региональном форуме молодых семей

– Когда собираетесь выйти из виртуального пространства, начать работу в офлайн-режиме?

– Мы не пророки, чтобы сидеть и планировать, когда начнём работу в офлайне. Управление ни на день не прекращало работу, мы быстро трансформировали всю работу в онлайн. Эффективность большей части мероприятий в онлайн-режиме оказалась выше. Поэтому многие мероприятия мы не будем возвращать в офлайн.

С 21 июня в Псковской области стартует первый региональный форум молодых семей. Он пройдёт в онлайн-режиме на платформе Zoom. Делегаты – наиболее активные семьи – будут из каждого района.

До 7 июля мы будем плотно работать с молодыми семьями. 7 июля – это последний день форума, семьи представят свои проекты.

– Форум преследует конкретные прикладные цели?

– Да, и мы не просто будем учить семьи писать проекты. Учим генерировать идеи, преобразовывать их в проекты, привязывать проекты к конкретным территориям. Обязательная составляющая форума – научиться проявлять активность и менять жизнь к лучшему на своей территории.

Одна из задач форума – создание клуба молодых семей Псковской области для того, чтобы молодые семьи делились своим опытом.

– Вы будете поддерживать финансово эти проекты?

– Мы будем делать всё возможное, чтобы эти проекты получили федеральное финансирование. Кроме этого, создавая клуб молодых семей, мы со своей стороны будем создавать такие условия, чтобы люди объединились, зарегистрировали НКО и могли реализовывать проекты регионального масштаба.