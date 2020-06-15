Производственные мощности для выпуска вакцины от коронавируса в России планируется развернуть к зиме

21:41, 15 июня 2020, ПАИ

Производственные мощности для выпуска вакцины от коронавируса в России могут быть развернуты к началу зимы. Как пишет ТАСС, об этом сообщил генеральный директор компании «Биокад» Дмитрий Морозов.

Отмечается, что «Биокад» разрабатывает одну из вакцин против коронавирусной инфекции. «К концу осени – началу зимы должны быть развёрнуты какие-то производственные мощности для того, чтобы начать эту вакцину выпускать», – рассказал Дмитрий Морозов в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По его словам, после получения разрешения на клинические испытания, которые запланированы на начало августа, дальнейшее внедрение вакцины в производство будет зависеть от множества факторов.

«Как вакцина будет себя показывать, сколько продлятся испытания, нам сложно говорить: есть оптимистический сценарий, есть пессимистический сценарий – зависит от групп, которые будут участвовать в этом испытании», – добавил Дмитрий Морозов.