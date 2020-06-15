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Общество

Михаил Ведерников: Голосование по поправкам в Конституцию будет абсолютно безопасным

Голосование по поправкам в Конституцию будет абсолютно безопасным. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на встрече с депутатами собраний муниципальных районов и городских округов 15 июня, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Губернатор подчеркнул, что на покупку средств индивидуальной защиты и обеспечение всем необходимым избирательных участков направлены серьёзные средства.

Михаил Ведерников обратил внимание, что пакет поправок довольно большой и затрагивает практически все сферы деятельности. По его словам, один из ключевых блоков – социальный.

«В Конституции предполагается прописать оплату труда не ниже прожиточного минимума и, что особенно важно, регулярную индексацию пенсий и социальных выплат, – отметил он. – Обе поправки имеют важное значение и в долгосрочной перспективе. Это прямая гарантия того, что при любой экономической ситуации государство будет выполнять взятые на себя обязательства».

Глава региона напомнил, что в Псковской области почти половина населения пользуется теми или иными мерами поддержки государства.

Поправки в Конституцию РФ направлены и на закрепление российский традиционных ценностей. Это укрепление института семьи, защита памяти Великой Отечественной войны, историческая преемственность России.

«Если обобщить, то пакет поправок 2020 года не только отражает требование времени, но и определяет основы, на фундаменте которых будет развиваться наша страна в ближайшем будущем», – добавил Михаил Ведерников.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдёт 1 июля. В Псковской области будет работать 615 избирательных комиссий. Узнать подробнее, как пройдёт голосование по поправкам в Конституцию в Псковской области, можно здесь>>>.

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