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Общество

В Пскове 52 СНТ заключили договор на вывоз ТКО с «Экопромом»

Фото Дарьи Хватковой.

С компанией «Экопром» договор на вывоз ТКО заключили 52 псковских СНТ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

Псковский район является наиболее активным в этой сфере. В данном муниципалитете договоры на вывоз ТКО есть к 29 садовых товариществ. Организовано также сотрудничество и с другими районами – Гдовским, где в мае и июне договоры с регоператором заключили СНТ «Здоровье» и СНТ «Дачное».

Для того, чтобы организовать вывоз мусора в каждом СНТ должна быть обустроена контейнерная площадка, после чего необходимо заключить договор на вывоз мусора с регоператором.

Заключить договор с компанией «Экопром» можно, связавшись с регоператором по телефонам: 8 (8112) 20-19-21 (Псков), 8 (81153) 6-94-28 (Великие Луки) или по электронной почте ro_pskov@mehuborka.ru.

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