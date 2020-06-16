Псковского почтальона показали на федеральном канале

09:27, 16 июня 2020, ПАИ

Почтальон из Псковской области Николай Алексеев принял участие в сюжете передачи «Доброе утро» на «Первом канале», приуроченном к всемирному дню мотоциклиста. Об этом в своём Instagram сообщил директор УФПС Псковской области АО «Почта России» Евгений Каратушин.

«Вот уже 40 лет Николай Алексеев из Бежаницкого района доставляет корреспонденцию, газеты и товары на мотоцикле, проезжая по 30 километров в день», – написал Евгений Каратушин.

Всемирный день мотоциклиста отмечается ежегодно в третий понедельник июня. В 2020 году он отмечался 15 июня.