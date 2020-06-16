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Общество

1 996 человек заразились коронавирусом в Псковской области

Фото Дарьи Хватковой

1 996 человек заразились коронавирусной инфекцией в Псковской области, пишет Telegram-канал «COVID-19. Псковская область». За сутки зарегистрировано 95 новых случаев инфицирования. 15 июня количество заболевших достигло 1901 человека.

Наибольшее количество заражённых в Пскове – 547, Великих Луках – 397, Островском районе – 161, Псковском районе – 142, Порховском районе – 111 и Великолукском районе – 106.

Также случаи инфицирования зарегистрированы в Дновском (76), Плюсском (74), Невельском (72), Новосокольническом (49), Гдовском (47), Дедовичском (30), Печорском (29), Струго-Красненском (28), Опочецком (27), Палкинском (18), Куньинском (17), Новоржевском (14), Себежском (13), Бежаницком (9), Пыталовском (6), Локнянском (6), Пустошкинском (6), Красногородском (5), Пушкиногорском (5) и Усвятском (1) районах.

В регионе выздоровели 596 пациентов, скончались – 19. Всего специалисты провели 33 239 исследований.

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