1 996 человек заразились коронавирусом в Псковской области
1 996 человек заразились коронавирусной инфекцией в Псковской области, пишет Telegram-канал «COVID-19. Псковская область». За сутки зарегистрировано 95 новых случаев инфицирования. 15 июня количество заболевших достигло 1901 человека.
Наибольшее количество заражённых в Пскове – 547, Великих Луках – 397, Островском районе – 161, Псковском районе – 142, Порховском районе – 111 и Великолукском районе – 106.
Также случаи инфицирования зарегистрированы в Дновском (76), Плюсском (74), Невельском (72), Новосокольническом (49), Гдовском (47), Дедовичском (30), Печорском (29), Струго-Красненском (28), Опочецком (27), Палкинском (18), Куньинском (17), Новоржевском (14), Себежском (13), Бежаницком (9), Пыталовском (6), Локнянском (6), Пустошкинском (6), Красногородском (5), Пушкиногорском (5) и Усвятском (1) районах.
В регионе выздоровели 596 пациентов, скончались – 19. Всего специалисты провели 33 239 исследований.