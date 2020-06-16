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Общество

ВТБ запустил подсказки для переводов в другие банки через СБП

Пользователи ВТБ-Онлайн будут получать контекстные подсказки во время переводов клиентам сторонних банков через Систему быстрых платежей. Теперь при возникновении ошибок в процессе отправки средств на карты других банков клиенты ВТБ смогут отправить адресатам транзакций короткую и удобную инструкцию через мессенджеры.

Если получатель в другом банке не поставил согласие на прием входящих переводов, то в тексте ошибки в ВТБ-Онлайн отобразится соответствующее сообщение («Получатель не дал согласие на перевод по номеру телефона в <название банка>. Выберите другой банк или поделитесь с получателем инструкцией»). В инструкции отображены все действия, которые надо выполнить пользователю для подключения своего согласия. PDF-файл можно безопасно переслать своим друзьям, родным или контрагентам через мессенджеры.

«Мы хотим, чтобы переводы через СБП были удобными для наших клиентов и проходили максимально быстро в адрес любого стороннего банка. Привычный уровень одобрения исходящих переводов для наших клиентов составлял более 90%, но с мая этого года он снизился в 2-3 раза. Основная причина заключается в том, что не все клиенты новых банков-участников СБП дали свое согласие на прием входящих платежей. Мы разработали сервис, который позволит отправлять им специальные подсказки, позволяющие быстро и просто принимать входящие платежи. По нашей оценке, это позволит увеличить потенциальный объем переводов примерно в 2,5 раза», — отметил Никита Чугунов, руководитель департамента цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ. 

С начала 2020 года клиенты ВТБ совершили в системе быстрых платежей свыше 4,7 млн переводов на сумму свыше 35 млрд рублей. Размер среднего чека за один перевод составил 9 тыс. рублей.  

Специальная инструкция по подключению согласия доступна на сайте vtb.ru.

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