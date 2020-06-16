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Общество

60 коек для пациентов с коронавирусом развернут в Острове

Фото: Андрей Степанов.

В Островской межрайонной больнице дополнительно будет развернуто 60 коек. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной администрации, такое решение было принято на совещании 16 июня под председательством губернатора.

Дополнительные койки в Острове необходимы, чтобы расширить возможности госпитализации людей с заболеванием, вызванным коронавирусной инфекцией, а также жителей региона с внебольничными пневмониями, подчеркнула председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.

Михаил Ведерников дал поручения по перепрофилированию коек в островской больнице, а также призвал нарастить резерв инфекционных коек, который можно было бы задействовать при ухудшении эпидемической ситуации.

Ранее Марина Гаращенко сообщала, что в Псковской области почти все койки заполнены.

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