В Псковской области заканчиваются койки для лечения ковид-пациентов

12:15, 11 июня 2020, ПАИ

В Псковской области развёрнуто 1065 коек для лечения пациентов с коронавирусом, они практически заполнены. Об этом на заседании оперштаба 11 июня сообщила председатель комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

Накануне в Великих Луках заработал COVID-центр, благодаря чему количество перепрофилированных коек в Псковской области увеличилось с 915 до 1065. «То есть 1065 коек работают в полном объёме, они уже практически заполнены», - подытожила Марина Гаращенко.

Также председатель профильного комитета сообщила, что на амбулаторном лечении в Псковской области находятся 192 пациента: 41 – в Великолукском районе, 28 – в Островском районе, третье место по количеству таких пациентов занимает Псков.

За всё время в Псковской области зарегистрировано 1535 случаев заражения коронавирусом.