Временный мост через реку Шесть возвели в Пушкиногорском районе

09:47, 17 июня 2020, ПАИ

В деревне Горелик Пушкиногорского района на автодороге Пушкинские Горы – Захино – Барабаны завершили строительство временного моста через реку Шесть. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству, на этой неделе на месте работала приемочная комиссия заказчика работ – «Псковавтодора», работы выполнены в полном объеме и в срок.

Движение транспорта по временному сооружению открыто. Переправа возведена рядом со старым мостом, который находится в аварийном состоянии и закрыт для проезда с 14 февраля на капитальный ремонт, который должен пройти в 2021 году.

До этого времени автомобили и пешеходы будут передвигаться по временному мосту. Его длина составляет 20 метров, ширина проезжей части - 4,5 метра. Тротуар огражден парапетом. Временный мост в десятки раз сократит протяженность объезда для автотранспорта.

Мост построен компанией «Автомобильные дороги Пскова». 8 миллионов рублей на эти цели выделено из областного бюджета.