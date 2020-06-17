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Общество

7 843 человека заразились коронавирусом в России за сутки

За сутки коронавирусом в России заразились ещё 7 843 человека. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

За последние сутки коронавирус выявили в 84 регионах у 7 843 человек. У 2 494 пациентов не было клинических проявлений болезни.

Всего в России зафиксировано 553 301 случай коронавирусной инфекции. За последние сутки умерло 194 человека, за весь период – 7 478.

За весь период выписано в России 304 342 человека. В Псковской области количество заражённых превысило 2 тысячи человек.

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