51 человек заболел коронавирусом в Псковской области за сутки

00:11, 17 июня 2020, ПАИ

В Псковской области за прошедшие сутки зарегистрирован 51 случай заболевания коронавирусом, всего 2047 человек в регионе заразились COVID-19. Об этом в своем Instagram сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«Сегодня +51 новый подтверждённый случай (вчера – 95, позавчера – 63). Уже несколько дней в Псковской области нет трёхзначных цифр, и будем надеяться, что такая картина будет сохраняться и дальше», - отметил глава региона.

Больше всего случаев коронавируса зарегистрировано в Пскове (565), Великих Луках (403) и Островском районе (167).

Михаил Ведерников добавил, что основные очаги инфекции отработаны, некоторые из них скоро можно будет признать неактивными. На Великолукском мясокомбинате осталось дообследовать 35 человек. «Планируется сделать это завтра», - написал губернатор.

Также глава региона подтвердил, что в Псковской областной психиатрической больнице зафиксирован новый очаг распространения коронавируса – 11 человек заразились COVID-19, но заболевание протекает бессимптомно.

639 человек выздоровели в Псковской области, 19 – стали жертвами коронавируса.