0
00:11
51 человек заболел коронавирусом в Псковской области за сутки
21:23
Коровник за миллиард, лучшая цена за молоко и пандемия: Интервью с Андреем Козловым
20:01
В Псковской областной психиатрической больнице выявлен коронавирус
19:48
О фейках в преддверии голосования по поправкам в Конституцию рассказал Анатолий Мультах
19:45
В Псковской области количество пациентов с внебольничными пневмониями сократилось на 20%
19:34
В Себежском районе в детском саду заменили воспитателей из-за угрозы коронавируса
18:28
Новый современный приют для бездомных собак появится в Пскове
Еще новости
Общество

51 человек заболел коронавирусом в Псковской области за сутки

В Псковской области за прошедшие сутки зарегистрирован 51 случай заболевания коронавирусом, всего 2047 человек в регионе заразились COVID-19. Об этом в своем Instagram сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«Сегодня +51 новый подтверждённый случай (вчера – 95, позавчера – 63). Уже несколько дней в Псковской области нет трёхзначных цифр, и будем надеяться, что такая картина будет сохраняться и дальше», - отметил глава региона.

Больше всего случаев коронавируса зарегистрировано в Пскове (565), Великих Луках (403) и Островском районе (167).

Михаил Ведерников добавил, что основные очаги инфекции отработаны, некоторые из них скоро можно будет признать неактивными. На Великолукском мясокомбинате осталось дообследовать 35 человек. «Планируется сделать это завтра», - написал губернатор.

Также глава региона подтвердил, что в Псковской областной психиатрической больнице зафиксирован новый очаг распространения коронавируса – 11 человек заразились COVID-19, но заболевание протекает бессимптомно.

639 человек выздоровели в Псковской области, 19 – стали жертвами коронавируса.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
Коровник за миллиард, лучшая цена за молоко и пандемия: Интервью с Андреем Козловым В Великолукской районной больнице пройдёт проверка 60 коек для пациентов с коронавирусом развернут в Острове В Псковской областной психиатрической больнице выявлен коронавирус В Псковской области количество пациентов с внебольничными пневмониями сократилось на 20% В Себежском районе в детском саду заменили воспитателей из-за угрозы коронавируса Более 58 тысяч человек заразились коронавирусом в граничащих с Псковской областью странах Анатолий Мультах: В Псковской области для голосования по поправкам в Конституцию принимаются беспрецедентные меры безопасности Противочумные костюмы получили медики в Пыталово и Новосокольниках ВИДЕО: Врачи Боткинской больницы показали, как правильно надевать СИЗы
Посмотреть все материалы сюжета >>>

51 человек заболел коронавирусом в Псковской области за сутки
17 июня 2020
51 человек заболел коронавирусом в Псковской области за сутки
В Псковской областной психиатрической больнице выявлен коронавирус
16 июня 2020
В Псковской областной психиатрической больнице выявлен коронавирус
О фейках в преддверии голосования по поправкам в Конституцию рассказал Анатолий Мультах
16 июня 2020
О фейках в преддверии голосования по поправкам в Конституцию рассказал Анатолий Мультах 1
В Псковской области количество пациентов с внебольничными пневмониями сократилось на 20%
16 июня 2020
В Псковской области количество пациентов с внебольничными пневмониями сократилось на 20%
В Себежском районе в детском саду заменили воспитателей из-за угрозы коронавируса
16 июня 2020
В Себежском районе в детском саду заменили воспитателей из-за угрозы коронавируса
Новый современный приют для бездомных собак появится в Пскове
16 июня 2020
Новый современный приют для бездомных собак появится в Пскове
Число бюджетных мест для первокурсников увеличат в ПсковГУ
16 июня 2020
Число бюджетных мест для первокурсников увеличат в ПсковГУ
Суд подтвердил законность расторжения договора ПсковГУ с субподрядчиком «ОпрСтрой» при строительстве кампуса
16 июня 2020
Суд подтвердил законность расторжения договора ПсковГУ с субподрядчиком «ОпрСтрой» при строительстве кампуса

Идет загрузка...