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Общество

«Экопром» помог доставить пожарную машину на остров Залита

В рамках работы по ликвидации несанкционированной свалки на острове Залита в Псковском озере региональный оператор по обращению с ТКО - компания «Экопром» - оказал помощь областному управлению МЧС в доставке пожарной машины. 17 июня техника прибыла на барже, арендованной «Экопромом». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

Работы по ликвидации свалки, площадь которой составляла порядка 1 500 кв. м, завершаются. На материк вывезено более 720 кубометров мусора, среди которого были остатки от вырубки деревьев, ветки, строительный мусор, оставшийся от разборов старых зданий, бытовые отходы, два автомобиля и водонапорная башня. После уборки территорию бывшей свалки засыпят песком. Его уже доставили на остров.

В процессе ликвидации свалки задействованы сотрудники регионального оператора, компании «Мехуборка Псков» и сторонних организаций.

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