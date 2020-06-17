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Общество

Сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место в структуре смертности в Великолукском районе

Фото газеты «Наш путь»

Сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место в структуре смертности в Великолукском районе. Как пишет газета «Наш путь», об этом сообщила главный врач Великолукской межрайонной больницы Елена Никанорова в ходе 17-й сессии Собрания депутатов Великолукского района шестого созыва 17 июня.

По её словам, второе место в структуре смертности занимают новообразования, а третье место – несчастные случаи. Из социально значимых заболеваний отмечается снижение хронического алкоголизма на 10,6 %. Онкологическая заболеваемость за прошлый год выросла на 6,4 %.

Елена Никанорова пояснила, что это связано в том числе с тем фактом, что население района стареет, соответственно количество «возрастных» заболеваний увеличивается. Также главный врач рассказала, в каком состоянии находится здравоохранение на территории муниципалитета.

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