Сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место в структуре смертности в Великолукском районе

13:35, 17 июня 2020, ПАИ

Сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место в структуре смертности в Великолукском районе. Как пишет газета «Наш путь», об этом сообщила главный врач Великолукской межрайонной больницы Елена Никанорова в ходе 17-й сессии Собрания депутатов Великолукского района шестого созыва 17 июня.

По её словам, второе место в структуре смертности занимают новообразования, а третье место – несчастные случаи. Из социально значимых заболеваний отмечается снижение хронического алкоголизма на 10,6 %. Онкологическая заболеваемость за прошлый год выросла на 6,4 %.

Елена Никанорова пояснила, что это связано в том числе с тем фактом, что население района стареет, соответственно количество «возрастных» заболеваний увеличивается. Также главный врач рассказала, в каком состоянии находится здравоохранение на территории муниципалитета.