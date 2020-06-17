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Общество

В каком состоянии находится здравоохранение в Великолукском районе

Фото: газета Великолукского района «Наш путь».

Главный врач Великолукской межрайонной больницы Елена Никанорова рассказала, в каком состоянии находится здравоохранение на территории муниципалитета. Её доклад был озвучен в ходе 17-й сессии Собрания депутатов Великолукского района шестого созыва, пишет газета Великолукского района «Наш путь».

По её словам, в Великолукском районе имеется 27 ФАПов и один офис врача общей практики в деревне Поречье. Семь ФАПов не укомплектованы медицинскими работниками (в деревнях Суханово, Успенское, Троица, Жигари, Мишагино, Лосево, Тарасы).

Кроме того, мощность поликлиники в деревне Золотково составляет 250 посещений в сутки. Функционирует дневной стационар на 21 койку, развернут стационар на 30 круглосуточных коек.

Елена Никанорова подчеркнула, что в Великолукском районе, особенно в удаленных и малонаселенных пунктах, остаётся актуальным вопрос нехватки медицинских кадров. Одна из причин этого вызвана тем, что у специалистов нет возможности получать служебное жилье рядом с местом работы.

В 2019 году население Великолукского района уменьшилось на 555 человек. Сейчас в муниципалитете проживает 20 551 житель, уточнила Елена Никанорова.

Она отметила, что в структуре смертности на территории Великолукского района первое место занимают сердечно-сосудистые заболевания, второе место новообразования, третье место – несчастные случаи.

Из социально значимых заболеваний отмечается снижение хронического алкоголизма на 10,6 %. А вот онкологическая заболеваемость за прошлый год выросла на 6,4 %. По словам Елены Никаноровой, это связано в том числе с тем фактом, что население района стареет и, соответственно, количество «возрастных» заболеваний увеличивается.

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