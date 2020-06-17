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Общество

1,5 млрд рублей составил оборот организаций Великолукского района в 2019 году

В 2019 году оборот организаций Великолукского района составил 1,5 млрд рублей. Об этом сообщил глава Великолукского района Сергей Петров, выступая с отчётом в ходе сессии Собрания депутатов Великолукского района шестого созыва 17 июня, пишет районная газета «Наш путь».

Сергей Петров также рассказал, что сегодня Великолукский район – это 4 сельских поселения, объединяющих 453 населённых пункта, в которых проживает 20 тыс. 551 человек.

В частности, оборот за год в оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов составил 793,9 млн рублей, на образование было потрачено 17,6 млн рублей, деятельность в области здравоохранения и социальных услуг — 74,3 млн рублей.

Среднесписочная численность работников организаций района – 2 тыс. 35 человек. Количество официально зарегистрированных безработных – 146 человек, пояснил Сергей Петров.

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