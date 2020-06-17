2,5 тонны продукции ввезли в Псковскую область за выходные

17:19, 17 июня 2020, ПАИ

За выходные дни в Псковскую область ввезли 2,5 тонны продукции. На российско-белорусском и российско-латвийском участке государственной границы России ввезли 182 партии животноводческой и 72 партии растительной продукции, сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В адрес предприятий, индивидуальных предпринимателей Российской Федерации и других стран ЕАЭС следовала мороженая рыба и морепродукты, мясосырьё и мясные полуфабрикаты, корма и кормовые добавки, рыбные и мясные консервы, готовая молочная и мясная продукция, а также овощи и фрукты в ассортименте, какао-бобы, пшеничная мука, ячменный солод и многое другое.

Нарушений при перемещении подконтрольных товаров не выявлено. После прохождения необходимых процедур продукция направлена в адреса получателей.