0
18:30
Ректор ПсковГУ рассказала про обновление фасада университета, абитуриентах и выпускников
17:56
Новая спортплощадка появилась в Великих Луках
17:38
ФОТОФАКТ: Каким будет посвящённый спасателям мурал на Рижском проспекте в Пскове
17:37
На острове Залита заканчивается уборка масштабной свалки
16:01
Дмитрий Бугряков: Семья и дети — гарантия будущего России
15:57
Пскович просит отремонтировать тротуарную плитку возле Ботанического сада
15:40
Школы Пскова готовятся к ЕГЭ в условиях пандемии коронавируса (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Еще новости
Общество

2,5 тонны продукции ввезли в Псковскую область за выходные

За выходные дни в Псковскую область ввезли 2,5 тонны продукции. На российско-белорусском и российско-латвийском участке государственной границы России ввезли 182 партии животноводческой и 72 партии растительной продукции, сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В адрес предприятий, индивидуальных предпринимателей Российской Федерации и других стран ЕАЭС следовала мороженая рыба и морепродукты, мясосырьё и мясные полуфабрикаты, корма и кормовые добавки, рыбные и мясные консервы, готовая молочная и мясная продукция, а также овощи и фрукты в ассортименте, какао-бобы, пшеничная мука, ячменный солод и многое другое.

Нарушений при перемещении подконтрольных товаров не выявлено. После прохождения необходимых процедур продукция направлена в адреса получателей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Новая спортплощадка появилась в Великих Луках
17 июня 2020
Новая спортплощадка появилась в Великих Луках
ФОТОФАКТ: Каким будет посвящённый спасателям мурал на Рижском проспекте в Пскове
17 июня 2020
ФОТОФАКТ: Каким будет посвящённый спасателям мурал на Рижском проспекте в Пскове
На острове Залита заканчивается уборка масштабной свалки
17 июня 2020
На острове Залита заканчивается уборка масштабной свалки
Дмитрий Бугряков: Семья и дети — гарантия будущего России
17 июня 2020
Дмитрий Бугряков: Семья и дети — гарантия будущего России
Пскович просит отремонтировать тротуарную плитку возле Ботанического сада
17 июня 2020
Пскович просит отремонтировать тротуарную плитку возле Ботанического сада
Школы Пскова готовятся к ЕГЭ в условиях пандемии коронавируса (ФОТОРЕПОРТАЖ)
17 июня 2020
Школы Пскова готовятся к ЕГЭ в условиях пандемии коронавируса (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Сергей Аржаников: Для части сотрудников псковской типографии есть вакансии уже сейчас
17 июня 2020
Сергей Аржаников: Для части сотрудников псковской типографии есть вакансии уже сейчас
Некоторые псковские кафе начали процедуру ликвидации
17 июня 2020
Некоторые псковские кафе начали процедуру ликвидации 1

Идет загрузка...