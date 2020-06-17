Каменную дамбу соорудили в Великолукском районе для запруживания территорий, где регулярно горит торф

19:26, 17 июня 2020, ПАИ

Ежегодно на территории Великолукского района вблизи населённого пункта Веретье-3, расположенного в Переслегинской волости, регистрировались торфяные пожары, смог от которых накрывал в том числе город Великие Луки. Как пишет районная газета «Наш путь», для решения этой проблемы была построена каменная дамба.

«Силами администрации Великолукского района и ООО «Этна» в наиболее подходящем для этого месте было осуществлено строительство дамбы, благодаря которой произошло запруживание карт в местах возгорания торфа», – пояснили в районной ЕДДС.

Проблему с торфяными пожарами вблизи Веретье-3 на данный момент можно считать успешно решённой, написали в газете.