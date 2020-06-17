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Общество

15 дорожных аварий с участием велосипедистов произошло в Псковской области с начала года

 Фото: УМВД России по Псковской области

15 дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов произошло в Псковской области с начала 2020 года, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УМВД России. В авариях данной категории один человек погиб и 14 велосипедистов получили различные травмы.

Фото: УМВД России по Псковской области

В связи с этим сотрудники Госавтоинспекции области совместно с велосипедистами-профессионалами провели специальную тренировку под девизом «На дороге все равны!». Её участники выбрали в качестве своей экипировки футболки с тематической символикой.

Фото: УМВД России по Псковской области

Спортсмены призвали автолюбителей к взаимоуважению и партнёрству на дороге, добавили в ведомстве.

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